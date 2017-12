Overleden persoon gevonden in sloot in Kerkwijk

Grote brand in basisschool Meester Aafjes in Meteren

18:12 METEREN - In Meteren is zondag aan het eind van de middag brand uitgebroken in basisschool Meester Aafjesschool. De brandweer is met veel materieel uitgerukt naar de J.H. Lievense van Herwaardenstraat en had de brand vrij snel onder controle.