Overvallers bellen aan en schieten bewoonster die open doet neer: ‘In Haaften snapt niemand er iets van’

Buren telt veel te weinig betaalbare woningen, zowel koop als huur

Buren heeft grote moeite om voldoende goedkope woningen te bouwen. Veertig procent van alle nieuwbouwwoningen in de gemeente Buren tot 2030 moet in de categorie sociale huurwoningen vallen. Maar dat is lastig te halen omdat er in de gemeente veel kleinere bouwplannen zijn voor één of twee woningen. En dat zijn zelden goedkope woningen.

8 november