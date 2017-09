Owen (14) uit Ochten dart tussen de toppers in Engeland

Net als zijn broer Colin (18) wordt Owen steeds meer een bekende verschijning in de internationale dartwereld. Jelle Klaasen is geen onbekende voor hem, maar ook met de buitenlandse toppers zit hij vaak genoeg in de VIP-room aan tafel.



,,Tony O'Shea, Darryl Fitton, Kim Huybreghts. Ik kom ze vaak tegen op toernooien. Maken we een praatje. Drinken we wat. Zij een biertje. Ik een cola. In het begin verzamelde ik flights. Vroeg ik in mijn beste Engels of ze een setje voor me hadden. Soms had ik in een weekend wel twintig setjes. Nu spaar ik ze niet meer.’’