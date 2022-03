Padel is hot en hip bij tennisclub Ridderweide

Padel is een vermenging van tennis en squash, ontstond eind jaren zestig in Mexico en zette pas een kleine vijftien jaar geleden serieus voet op Nederlandse bodem. In het rivierengebied durfde Ridderweide in Tiel in 2018 - toen al 58 jaar een tennisclub - de stap te zetten om banen aan te leggen. En die stap betaalt zich uit.



,,We hebben 330 leden en zijn nog groeiende; vooral dankzij padel", zegt voorzitter Björn Tannemaat. ,,En het zorgt ook voor verjonging: vooral twintigers, dertigers en veertigers willen geen tennisracket meer maar een padelracket.” Die laatste heeft overigens meer weg van een iets opgeblazen tafeltennisbat.