Pallets van vrachtwagen donderen bijna op busje: 'Door het oog van de naald gekropen'

Door het oog van de naald

,,Wanneer zij een paar tellen eerder op desbetreffende weg hadden gereden, hadden zij een frontale aanrijding met de vrachtwagen kunnen hebben of had de pallet met tegels bovenop hun voertuig terecht kunnen komen”, laat de politie weten.

Proces-verbaal

De vrachtwagenchauffeur heeft vanwege de ernst van de situatie een proces-verbaal gekregen. Volgens de politie komen dit soort situaties vaker voor. ,,We treffen regelmatig aanhangwagens aan met daarop niet afgedekte of niet gezekerde lading. Het afdekken of zekeren is een hele kleine moeite, waarmee enorm veel leed kan worden voorkomen.”