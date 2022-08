‘Pandawagen’ Maurik krijgt versterking: ook een jeugdwagen rijdt mee met Fruitcorso

Het is wel hard werken, want vrijwel elke avond zijn de bouwers bezig met de beide wagens. Dat doen ze in een hal aan de Doejenburg 23 in Eck en Wiel. Schimmel: ,,Die jeugdwagen is twee jaar geleden al ontworpen door de toen 6-jarige Levi. De jeugdwagen heet Nieuwe Oogst. En onze grote wagen, die Losing Panda’s heet en gaat over hoe moeilijk panda’s in het wild hebben, is ontworpen door Wilma Jacobs.”