Patiënten Ziekenhuis Rivierenland krijgen afspraakbrief voortaan in principe digitaal

In de mail staat een link naar het patiëntenportaal MijnZR, meldt het ziekenhuis. Daar vinden patiënten hun specifieke afspraakinformatie. Inloggen gebeurt met DigiD. ‘Doordat er steeds meer gezondheidsinformatie in het portaal beschikbaar komt, krijgt de patiënt meer inzicht in zijn situatie', redeneert het ziekenhuis.

‘Er zullen altijd uitzonderingen blijven’

,,Er zullen altijd uitzonderingen blijven", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Wie wil, kan bij de balie van het ziekenhuis of via het patiëntenportaal aangeven hoe de afspraakbevestiging te willen ontvangen: per post of digitaal.



,,In principe dus digitaal en voor de uitzondering op papier", zegt de woordvoerder. ,,Denk aan de ontwikkeling van de papieren bankafschriften die langzaam geheel uit beeld zijn verdwenen.”