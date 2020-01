Peperdure auto's van campingbaas Kerkdriel in brand gestoken

Een vrouw op het woonwagenkamp aan de andere kant van de weg krijgt daar niks van mee. De nachtelijke branden zijn haar uiteraard niet ontgaan. Ze heeft te doen met haar overburen. ,,Hardwerkende mensen die niemand kwaad doen. Het zijn gekken die dit gedaan hebben.’’



Was het inderdaad opzet? Het heeft er alle schijn van. Niet in de laatste plaats omdat begin vorige maand al een vrij nieuwe Porsche van de Vosjes in de as werd gelegd.



,,Ik heb geen vijanden”, bezwoer EuroParcs-oprichter Wim Vos senior die zesde december. Zijn bedrijf heeft veertien recreatieparken, onder meer in Linden bij Cuijk, in Otterlo en Lochem.



Een maand later vloog op het woonwagenkamp aan de overzijde een dure Audi in de hens. ,,We sluiten brandstichting niet uit en onderzoeken of de zaken met elkaar te maken hebben’’, luidt de officiële verklaring van de politie. ,,We proberen zoveel mogelijk bewijs bij elkaar te krijgen via buurtonderzoek en camerabeelden.’’