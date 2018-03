Plan voor groot 'Polenhotel' op bedrijventerrein Geldermalsen

FC Lienden in paasweekeinde naar Haarlem en Rijnsburg

30 maart LIENDEN - FC Lienden is weer zo goed als compleet. Liep het afgelopen weekeinde tegen ASV De Dijk (3-0 winst) nog over van afwezigen, voor de paasdubbel kan trainer Hans Kraay beschikken over een zo goed als complete selectie.