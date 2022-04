Poldermolen Geldermalsen viert bijzonder jubileum: de wieken draaien al 250 jaar

De polder- of watermolen in Geldermalsen viert dit jaar een bijzonder jubileum: de molen bestaat precies 250 jaar. Komende zaterdag draaien de wieken weer, vanwege het 50-jarig bestaan van het vrijwillige molenaarsgilde.

,,En bij dat gilde zijn wij aangesloten”, zegt bewoner en vrijwillig molenaar Erwin Daale (50). In het dagelijks leven is hij docent, maar met enige regelmaat laat hij de wieken draaien: ,,Dat is voor het behoud van de molen. Stilstand betekent achteruitgang”, zegt Daale. ,,Het kan soms tweemaal per week zijn, maar minstens eenmaal in de twee weken is nodig.”

Oude en nieuwe economie

De markante molen, eigendom van Molenstichting Gelders Rivierengebied, ligt al jaren verscholen achter het bedrijventerrein in Geldermalsen-west. Vanuit het vroegere kasteel van Geldermalsen was het goed te zien, nu is de molen vanuit Geldermalsen door de bebouwing onzichtbaar.

Als een sieraad dat aan het oog onttrokken wordt. Het industrieterrein is de laatste halve eeuw steeds verder opgerukt zodat de naamloze molen voor fotografen moeilijk te vangen is zonder de bedrijfsgebouwen op de achtergrond.

Het is een plek waar de oude en nieuwe economie elkaar ontmoeten: twee eeuwen lang zorgde de molen ervoor dat de polders tussen Deil, Meteren en Geldermalsen bewerkt konden worden en bewoonbaar werden. Water werd weggepompt door de molen waardoor mensen er kunnen wonen en werken, maar die functie is de molen al tientallen jaren kwijt.

Bezoek is welkom

Daale: ,,Jammer dat we aan de ene kant omgeven zijn door het bedrijventerrein, maar de verstandhouding met onze buren daar is prima. En we vangen voldoende wind uit het westen, we letten er scherp op dat het daar onbebouwd blijft zodat de wieken kunnen blijven draaien.”

Zeker op speciale dagen, zoals de Nationale Molendag, Open Monumentendag en komende zaterdag bij het jubileum van het vrijwillig molenaarsgilde is bezoek welkom. Daale: ,,Soms komen mensen ook spontaan, als de wieken draaien.”