Politie en brandweer opnieuw druk in Rivierengebied: stapels autobanden en picknicktafels gaan in vlammen op

Algemeen commandant jaarwisse­ling: ‘Politie uitdagen en brandjes stichten niet meer van deze tijd’

29 december TIEL - Waar in grote delen van in het land de politie het rond de jaarwisseling het wat rustiger aan kan doen, blijft op een aantal plekken in Nederland grootschalig optreden nodig: in Utrecht, Den Haag, Rotterdam... en in Rivierenland.