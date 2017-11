Politie geeft beelden vrij van spectaculaire aanhouding op A2

Politie neemt rijbewijzen in beslag bij al­co­hol­con­tro­les in rivierengebied

11 november WAARDENBURG - In het rivierengebied zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag op diverse locaties alcoholcontroles gehouden. Bij een controle in Waardenburg zaten twee bestuurders zover boven de alcohollimiet dat hun rijbewijs in beslag werd genomen door de politie.