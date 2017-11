Politie massaal op straat na mogelijke schietpartij in Tiel

videoTIEL - De politie is woensdagmiddag massaal uitgerukt naar de omgeving van de Eduard Pielsstraat in Tiel. Aanleiding is een melding van een buurtbewoner die een knal had gehoord. Mogelijk is er een schietpartij geweest. Agenten lopen in kogelvrije vesten en de politieheli is ingeschakeld.