Politie neemt zeven verwaarloosde katten in beslag in ‘flink vervuilde woning’

Ja, er zit een gat voor blik op de glasbak, maar gooi er liever geen blikjes in

16:48 Blikjes mogen bij het plastic afval in Rivierenland. Er zijn nog steeds mensen die blik in de glasbak gooien, zo meldt inzamelaar Avri. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling, zelfs al zit er nog altijd een speciaal gat voor blik in de glasbak.