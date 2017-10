De politie wordt uitgedaagd: 'Gedurfd om politiebusje in brand te steken'

Eindelijk schot in verhuizing Culemborgs tuincentrum?

13:50 CULEMBORG - Er lijkt beweging te komen in de kwestie Tuincentrum van den Hurk in Culemborg. Letterlijk, want vijftien jaar na de eerste schuchtere pogingen ligt een verhuizing naar een andere locatie in het verschiet. Waar dat is, blijft nog een goed bewaard geheim. Wie wil gokken, kan een klein bedragje inzetten op bedrijventerrein Pavijen.