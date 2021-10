Politie vindt ‘honderden kilo’s’ zilverstaven in tuin, vier arrestaties voor witwassen

Erwin Knapper in tweede marathon onder 3 uur: ‘Zo veel snelheid in benen, een machtig gevoel’

30 september TIEL - De barrière van drie uur is geslecht. Marathonloper Erwin Knapper (35) uit Tiel kwam in Berlijn, iets voorbij de Brandenburger Tor, na ruim 42 kilometer in een tijd van 2.58,13 uur over de finish. En dat in zijn tweede marathon ooit.