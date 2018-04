Politie zoekt dierenbeul die kop van zwaan afsnijdt in Culemborg

'Te zien was dat de kop met een strakke snede doorgesneden was. Volgens de verzorger van de dieren kan dit alleen door menselijk toedoen gedaan zijn', schrijft de politie op Facebook.



De kop van de zwaan was deels begraven in het park. De snavel stak nog net boven de grond uit. Het lijf van de zwaan vonden agenten een stuk verderop.



De politie laat weten dat de zwaan al een langere tijd in het park verbleef. Het dier was 'handtam' en daarom niet bang voor mensen. De mishandeling van de zwaan heeft vermoedelijk plaatsgevonden tussen zondag 13.00 uur en maandag 13.00 uur. Mensen met meer informatie kunnen contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.