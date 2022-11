Politieke spreekbeurtjesplasjes: traditie van saaiheid en voorspelbaarheid

blogNog geen 42 procent van de Tielenaren had afgelopen voorjaar trek om een stem uit te brengen zodat een fatsoenlijk gemeentebestuur zich in het zadel kon hijsen. Over dik drie jaar zal dat weer een procentje of wat lager zijn.

En ze krabben zich achter de oren: hoe kump dà nou toch?

Bescheiden tip mijnerzijds, gratis en dus niet op de gemeentebegroting drukkend: zoek het eens in de aanpak van de algemene beschouwing annex de begrotingsvergadering. Ook bekend als het jaarlijks verplichte middagje-plus-avondje luisteren naar elkaars traditionele spreekbeurt.

De kans dat dit woensdag stilletjes aan u voorbij is gegaan, is geen krappe 42 procent maar ruim 99,42 procent. Daarom enige uitleg: wethouders en burgemeester zeggen hoe het er qua poen bijstaat en welke plannen er zijn. Tot op de letter doorgenomen met de coalitiepartijen. So far, so good.

Maar dan komt het: vervolgens gaan álle partijen er een spreekbeurtplasje over doen. Oók weer die coalitiefracties, die grosso modo zeggen hoe fijn alles in Tiel is. Daar staan de oppositiepartijen tegenover, die het leven in stad en ommelanden een stuk zorgelijker inzien.

Volledig scherm Bernardo van Hal is verslaggever voor de editie Rivierenland van De Gelderlander. Hij woont in Herveld. © Raphael Drent

Waarna die oppositie poogt wat andere, eigen plannetjes voor volgend jaar te opperen. Die dan weer door die partijen die hun eigen wethouder knuffelen worden afgeschoten.

Ook erg: ze ratelen allemaal, achter elkaar deels hetzelfde riedeltje af. Dank aan ambtenaren voor het papierwerk, fijn dat corona voorbij is, foei Poetin en och wat betekent dit allemaal toch veel voor Tiel. Niemand begon over Qatar, dat viel nog mee.

Leuk is anders, aantrekkelijk evenmin. Verstandig dat u gewoon tv zapte of naar de kaart- of volleybalclub was.

En nu het allerergste: die spreekbeurtonzin hebben ze vrijwel alle gemeentehuizen eens per jaar. Op naar de 39 procent voor Tiel.

Rivierenland blogt

Rivierenland blogt

Journalisten van de redactie Rivierenland van De Gelderlander schrijven over wat hen bezighoudt en opvalt.