Pomp tussen Lienden en Maurik zorgt voor extra Rijnwater in de sloot

Waterschap Rivierenland doet er alles aan om de sloten en vaarten in de Betuwe van water te blijven voorzien. Ook nu het waterpeil zakt. Zo is er nu nabij het buurtschap Bontemorgen tussen Lienden en Maurik een extra pomp geplaatst om meer water vanuit de Rijn de Betuwe in te pompen.

Dat was nodig omdat er via de daar bestaande inlaat nabij de Rijn onvoldoende water de Betuwe in kon stromen. Met de extra pomp bij Bontemorgen wordt Rijnwater de Leewetering en verderop de Maurikse wetering ingepompt.

Dat zijn watergangen die bijvoorbeeld voor de fruittelers in Ingen en Maurik van groot belang zijn en ze hebben het Rijnwater hard nodig om niet droog te vallen.

Met mate beregenen

In vijf jaar tijd is dit, na een zeldzaam hoogwater vorig jaar, de vierde droge zomer. Het waterschap vraagt agrarisch ondernemers om bewust en met mate te beregenen. Om ook bij lage rivierwaterstanden water in de Linge te pompen, is drijvend gemaal De Pannerling bij Doornenburg verlengd. Met een aanvullende pomp is daar nu voldoende capaciteit.

De Linge is de kraan van de Betuwe en Vijfheerenlanden. Met name op oeverwallen in de Over-Betuwe en de oostelijke Tielerwaard rond Heesselt kunnen sloten droogvallen. Voorbij Geldermalsen is de Linge niet gestuwd; in deze Beneden-Linge probeert het waterschap het peil 10 centimeter hoger dan gebruikelijk te houden.

Water de Linge in

Bij het imposante Kuijkgemaal tussen Opheusden en Randwijk, nabij buurtschap Lakemond, wordt water van de Rijn naar de Linge gepompt. Het waterschap is blij dat daar onlangs de inlaat aan de Rijnzijde is gebaggerd zodat er meer water naar de Linge kan. Anders was dat nu mogelijk een probleem geweest.

Het waterschap stelt ook alles in het werk om het water dat in de Betuwe is daar nu zo lang mogelijk vast te houden. De verwachting is dat het waterpeil in de Rijn blijft dalen en dat maakt inlaat van water moeilijker.