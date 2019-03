Pool die echtgenote doodstak houdt vol: ‘Het was een ongeluk’

Oud-gedeputeer­de Co Verdaas beëdigd als dijkgraaf in Rivieren­land

16:50 Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, is donderdag beëdigd als dijkgraaf van het waterschap Rivierenland. Verdaas was Gelders gedeputeerde en was in 2012 één maand staatssecretaris Economische Zaken in het kabinet Rutte II.