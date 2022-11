Poort van Ochten moet fraai visitekaartje worden, ‘rommelig ogend opslagterrein’ hoort daar niet

Neder-Betuwe wil van de Poort van Ochten een mooi project maken, dat als aantrekkelijk visitekaartje kan dienen voor de dorpen en bedrijvenparken in Ochten en Kesteren. En een vaak rommelig ogend opslagterrein past daar absoluut niet in.

Geheime prijzen

De gebiedsvisie Poort van Ochten is in 2020 goedgekeurd in de gemeenteraad. Ook is met omwonenden gesproken over de bestemming kantoor/werklocatie. Onder een werklocatie wordt ook huisvesting van bedrijven verstaan mits zij een representatieve uitstraling hebben en geen buitenopslag vragen. De verwachting is dat ongeveer 30 procent zal worden gevuld door kantoorruimte.