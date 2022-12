Primeur in Rivierenland: deelfietsen op station Geldermalsen

Wethouder Jacoline Hartman opende de fietshub aan de Deilse kant van het station. Ook personeel van de gemeente West Betuwe gaat er gebruik van maken. De hub bestaat uit zestien fietsen die in de fietsrekken van het station staan. Met een app op de telefoon maken gebruikers het slot van de fiets open. Donkey Republic is de leverancier van de fietsen en de fietsen worden gebruikt door aangesloten bedrijven. Hartman: ,,Door het plaatsen van deze deelfietsen draagt ook de gemeente bij aan schone en slimme mobiliteit. Het maakt het voor medewerkers van bedrijven hier in de buurt makkelijker om met het openbaar vervoer te komen. Ze kunnen nu het laatste stukje naar hun werk fietsen. Dit zorgt voor CO2-reductie en minder files.”

Knooppunt van mobiliteit

De hub is een proef van een jaar. Bij gebleken succes wordt het verlengd. Het initiatief van de fietsen komt van Schoon en Slim Rivierenland. West Betuwe hoopt dat het gemoderniseerde treinstation in Geldermalsen zo nog meer een knooppunt van mobiliteit wordt en helpt om het autogebruik te ontmoedigen. Zowel op de A2 als op de drukke toevoerwegen naar Geldermalsen toe. Vanaf het station vertrekken treinen in vier richtingen: Tiel, Beesd/Dordrecht, Culemborg-Utrecht en Den Bosch. De gemeente pleit ervoor om het station, dat immers een knooppunt naar alle vier windstreken is, in de toekomst een intercitystatus te geven, zodat er meer treinen stoppen en bijvoorbeeld Utrecht, Eindhoven en Amsterdam sneller bereikbaar worden. De nieuwe fietshub en de sterk in aantal vergrote P+R-plaatsen aan de Deilse kant van het station moeten het station nog sterker maken als mobiliteitsknooppunt.