Prinses Beatrix 'dansend naar binnen' in Tiels cultuurcentrum

Directeur Ruud van Zuilen verwelkomde haar en gaf een rondleiding waarbij ze een dansvoorstelling bijwoonde en een keramiekles. Ook bezocht ze het moderne MediaLab in de bibliotheek. Vervolgens sprak ze nog even met mensen die betrokken zijn geweest bij de bouw van het centrum, en betrokken zijn bij de diverse organisaties die er gebruik van maken. ,,Ze heeft alles bewonderd en volgens mij was ze hartstikke enthousiast’’, zegt wethouder Laurens Verspuij, verantwoordelijk voor de bouw van het cultuurcentrum met de parkeergarage waartoe in 2010 besloten is.



Bij de opening is ook een film vertoond met beelden van Jan Bouwhuis die het hele proces gevolgd heeft. De oudheidkamer presenteerde een boek over de geschiedenis van het terrein en de totstandkoming van Zinder. Het boek is aan prinses Beatrix en de genodigde gasten uitgereikt.