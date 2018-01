Protest tegen expositie van lijken in Van der Valk Tiel

Veel belangstelling maar nog geen groen licht voor glasvezel

19:06 TIEL - Er is meer dan genoeg belangstelling van Rivierenlanders voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Het wachten is echter nog steeds op definitieve goedkeuring van de Europese Commissie. Die geeft waarschijnlijk eind maart uitsluitsel.