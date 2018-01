Actie bij gemeenteraad Buren: 'Nooit meer Knorhof'

Op de demonstratie kwamen zo'n 150 mensen af vanuit het hele land. Met spandoeken, kaarsen, toespraken en leuzen als 'Nooit meer Knorhof' en 'Weg met Straathof' vroegen zij aandacht voor dierenwelzijn en brandveiligheid in de stallen.

,,Ik ben hier om mijn stem te laten horen. Vooral ook omdat dieren nu eenmaal niet voor zichzelf kunnen opkomen’’, zegt Tim Reysoo uit Amsterdam. Hij had er een reis van ruim tweeënhalf uur - per trein, bus en te voet - voor over om raadsleden in Maurik tot een diervriendelijke keuze te bewegen. ,,We moeten het van dit soort acties hebben, ik heb niet het idee dat het roer op geheel harmonische wijze plots omgaat.’’

Van de zotte

Robert Molenaar uit Voorburg sprak namens Animal Rights de aanwezigen toe en vindt dat 'beroepscrimineel' Straathof moet worden gestopt. ,,Het is van de zotte dat over de Knorhof amper kan worden gedebatteerd. Ik ben blij dat D66 en Partij voor de Dieren hier vanavond een poging doen. Maar we weten dat het de kleinere partijen zijn, dus het blijft afwachten hoeveel effect het zal hebben.’’

Alle sprekers hopen dat, net als in Duitsland, dappere politici opstaan om iets te doen aan het welzijn van staldieren. Molenaar: ,,Dat in Limburg nog zo'n stal van Straathof open is met 20.000 varkens vind ik onbegrijpelijk. Wachten we nu echt tot het weer misgaat om dan weer krokodillentranen te huilen?’’