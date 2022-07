Provincie over omgekeerde vlaggen: ‘Laten we even hangen als verkeersveiligheid niet direct in gevaar is’

De provincie Gelderland laat omgekeerde Nederlandse vlaggen even hangen ‘als er geen acuut gevaar is voor de verkeersveiligheid'. Wel gaat ze met initiatiefnemers in gesprek. De blauw-wit-rode vlaggen zijn overal in Gelderland te zien en maken onderdeel uit van het boerenprotest.

Provincies zijn in de regel de wegbeheerder voor provinciale wegen. Gelderland ziet de vlaggen als demonstratie-uiting. ,,Voor zulke uitingen aan onze wegen en bermen hebben we gewoon vaststaand beleid", zegt een provinciewoordvoerder. ,,Mensen demonstreren ook als ze een kruispunt onveilig vinden, of als ze vinden dat ergens een rotonde moet komen. En er zijn ook verdrietuitingen, zoals dat dan heet: bij bijvoorbeeld een ongeluk worden dan bloemen, beertjes of kaarsen neergezet of -gelegd.”



Bij zulke uitingen komt coulance op de hoek kijken, zegt ze. ,,Zeker bij verdrietuitingen, maar ook bij demonstraties: dat het even een paar dagen mag hangen als er geen direct verkeersgevaar is.” Iets dat dus ook geldt voor de omgekeerde vlaggen.

‘We komen er altijd wel uit’

Wel wil de provincie dan in gesprek met de initiatiefnemer. ,,Je hebt het opgehangen, een statement gemaakt, na een paar dagen gaat het weer weg. Gebeurt dat niet, kunnen wij het weghalen of eventueel een dwangsom opleggen op grond van de Verkeerswet, maar tot nu toe hebben we zulke zware middelen eigenlijk niet hoeven gebruiken en komen we er altijd wel uit.” Gelderland gaat ervan uit dat dat met de blauw-wit-rode vlaggen ‘ook gebeurt'.

Quote Ik vind veel prima, maar om nou de Nederland­se vlag in te zetten voor het protest vind ik een stapje te ver. Locoburgemeester Johan Sluiter

Soms nemen initiatiefnemers contact op om de provincie te laten weten dat er iets is geplaatst, weet ze. En als de plaatser niet direct bekend is? ,,De mensen maken er vaak zelf ook foto’s van", klinkt het. ,,Het is natuurlijk bedoeld als demonstratiestatement. Dus is de afzender vaak te vinden via Facebook, Twitter of Instagram.”

Lingewaard heeft al vlaggen weggehaald

Overal in Gelderland is de omgekeerde Nederlandse driekleur te zien: de blauw-wit-rode vlaggen maken onderdeel uit van het boerenprotest. Zo hingen afgelopen week zes omgekeerde vlaggen - drie aan elke kant - aan het viaduct over de A15 bij Tiel, maar die zijn inmiddels weggehaald.



Wat daar precies aan vooraf is gegaan en in hoeverre de provincie daarbij een rol heeft gespeeld, kan de woordvoerder niet zeggen. Wel zegt ze: ,,We hebben uitingen op dit moment nog nergens zelf weg hoeven halen. Tot nu toe hebben mensen ze zelf weggehaald bij die uitingen waar we met mensen in gesprek zijn geweest.”

Soms grijpen lokale overheden in. Zo heeft de gemeente Lingewaard omgekeerde vlaggen laten weghalen die in de omgeving van een rotonde in Huissen hingen. ,,Ik vind veel prima, maar om nou de Nederlandse vlag in te zetten voor het protest vind ik een stapje te ver”, zegt locoburgemeester Johan Sluiter daarover. ,,Ik deed dit dus uit respect voor de vlag.” Oldebroek ging Lingewaard voor.