Publiek is welkom bij slotdebat Neder-Betuwe

Dankzij het loslaten van de meeste coronabeperkingen is publiek donderdagavond welkom bij het grote lijsttrekkersdebat in Neder-Betuwe. Alle zeven partijen doen mee in een poging om twijfelende kiezers nog over de streep te trekken.

Nees van Wolfswinkel (SGP), Jan Woldberg (PvdA), Anke Groeneveld (Gemeentebelangen), Martin Hommersom (CDA), Laurys Bennink (VVD), Kees van Hattum (ChristenUnie) en Marieke Meijering (Vóór Neder-Betuwe) voeren tijdens de bijeenkomst het woord namens hun partij.

De politici behandelen onderwerpen als de woningbouw en of appartementen welkom zijn. Ook komt het vuurwerkverbod ter sprake en zal iedere fractie aangeven of het een goed idee is wanneer elk dorp een eigen financieel budget krijgt om zelf over te kunnen beslissen.

SGP veruit de grootste

Er zijn in totaal negentien raadszetels te verdelen. Op dit moment is de SGP-fractie met acht raadsleden veruit de grootste. De voornaamste vraag is of die partij nog verder kan groeien, ten koste van andere partijen. Vóór Neder-Betuwe, dat deze raadsperiode begon als afsplitsing van Gemeentebelangen, doet voor het eerst mee aan de verkiezingen.

In de zes hoofdkernen van de gemeente zijn woensdag 16 maart in totaal twaalf stembureaus geopend. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart kan er ook al worden gestemd. Locaties die op deze dagen al zijn geopend, zijn sporthal De Eng in Dodewaard, de dorpshuizen in Ochten en Kesteren en het gemeentehuis in Opheusden.

Het debat begint donderdag om 19.30 uur in het gemeentehuis in Opheusden. Een half uur daarvoor gaan de deuren open voor publiek en deelnemers. De bijeenkomst is ook te volgen via de website van de gemeente. Op diezelfde plek kan deze naderhand worden teruggekeken.