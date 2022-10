Raad bijna unaniem voor resomatorium Ommeren

Resomeren, het in heet water en kalium oplossen van stoffelijke overschotten, is nu nog niet toegestaan in Nederland, maar de Tweede Kamer maakt dat binnenkort waarschijnlijk wel mogelijk. Het wordt gezien als een duurzame uitvaartmogelijkheid, met minder milieubezwaren dan een crematorium.

De gemeente Buren loopt vooruit op nieuwe landelijke wetgeving; zodra het parlement akkoord is, kunnen de Ingense uitvaartverzorgers Erik en Dennis van Zoest wat Buren betreft beginnen in Ommeren.

Na het resomeren blijft er wit poeder over, vergelijkbaar met as na een crematie. Dat kan bijvoorbeeld bewaard worden in een urn of uitgestrooid worden.

Hoofdelijke stemming

Voor de PCG-fractie ligt het gevoelig, vandaar dat fractievoorzitter Erik Zaaijer vroeg om een hoofdelijke stemming in de raad, waarbij ieder raadslid moest aangeven of hij voor of tegen stemde. Uiteindelijk bleken alleen Zaaijer en zijn fractiegenoot Jan Keuken (hun collega Christiaan de Lange was afwezig) tegen te stemmen om de principiële redenen.

Hun bezwaren richtten zich niet tegen de geplande renovatie en uitbreiding van het uitvaartcentrum in Ommeren. De zeventien andere aanwezige raadsleden stemden allen voor. CDA-raadslid Peter van Dijk wil graag dat Van Zoest binnenkort aan de gemeenteraad komt uitleggen wat resomeren precies inhoudt: ,,Ik denk dat dat veel vragen wegneemt.’’

,,Als het parlement de nieuwe Wet op de Lijkbezorging goedkeurt, kan het resomatorium in het voorjaar van 2023 al in gebruik worden genomen”, zei Van Zoest eerder in deze krant. In de Europese Unie worden lichamen nog niet geresomeerd, elders wel.