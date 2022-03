Raadsleden: Dâ ge bedank zij, dâ witte

Je was vroeger toch echt wel een notabel in je dorp of stad, als je lid van de gemeenteraad was. Anno 2022 is van die eerbied weinig sprake meer.

Je boft als er op verjaardagen of partijen eens niet gemopperd wordt over die 'zakkenvullers op het gemeentehuis’, hopelijk voorzien van de vergoeilijkende laatste zin ‘maar we bedoelen jou hier niet mee hoor.’

Het kost partijen elke vier jaar moeite om de kandidatenlijsten gevuld te krijgen. Maar toch mogen sinds afgelopen woensdagavond bijna 120 mensen zich gemeenteraadslid in Tiel, West Betuwe, Buren, Neder-Betuwe en Culemborg noemen.

Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Want voor al dat vergaderende geploeter in de avonduren kreeg je in de voorbije coronaperiodes weinig gezelligheid terug.

Menig raadslid zat op een zolderkamertje digitaal mee te doen, terwijl de rest van het gezin zich gezellig met andere dingen dan de Regionale Energie Strategie Rivierenland of de consequenties van de nieuwe Omgevingswet bezighielden.

Gezellig naborrelen op het gemeentehuis of nabije kroeg was er nu ook al niet bij.

En dan nog even over dat vermeende zakkenvullen waar raadsleden vaak van beticht worden. Ze krijgen een maandelijkse vergoeding van 1.000 tot 1.500 euro in gemeenten van de omvang zoals we die in Rivierenland kennen.

Een fijne bijverdienste, maar voor al die uren inlezen en vergaderen, gemiddeld minstens 15 tot 25 uur per week, kan je niet zeggen dat de Zilvervloot binnenvaart via Rijn, Waal of Linge.

De komende weken worden de vertrekkende raadsleden bedankt voor hun diensten. We hoeven niet meer zoals heel vroeger onze hoed voor ze af te nemen als we ze op straat tegenkomen. Maar zoals de oer-Betuwse chroniquer Hannes van den Hatert dankbaarheid omschreef: Dâ ge bedank zij, dâ witte.

