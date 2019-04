Ramkraak bij camerawinkel in Waardenburg, mogelijk link met uitgebrande Audi Rosmalen

Snel geld nodig voor zwembad Culemborg

7:01 CULEMBORG - De gemeente Culemborg moet voor eind juni extra geld steken in De Waterlinie. Gebeurt dat niet, dan moet het zwembad mogelijk de deuren tweede helft van dit jaar sluiten. Om hoeveel geld het gaat is nog niet bekend. De gemeenteraad besluit op 20 juni over een krediet. Dan wordt ook een keuze gemaakt over een definitieve oplossing voor het bad.