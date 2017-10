Ravage op A2 tijdens ochtendspits vol files in de regio

Vrachtwagen rijdt sloot langs de A15 in

7:24 OCHTEN - Op de snelweg A15 richting Tiel is vannacht bij Ochten een vrachtwagen van de weg geraakt en in de greppel beland. Dat meldt een weginspecteur van Rijkswaterstaat via Twitter. Het is niet bekend of de chauffeur gewond is geraakt.