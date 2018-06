Rechtszaak pianostemmer voor poging doodslag dominee in november

Het onderzoek in de zaak van pianostemmer Wijnand B. uit Tricht, die ervan wordt verdacht dominee Ebi Wassenaar uit Rhenoy van het leven te hebben willen beroven met een hamer, is bijna afgerond. De zaak zal daarom op 13 november inhoudelijk behandeld worden.

Dat liet de officier van justitie weten in de Arnhemse rechtbank tijdens de tussentijdse zitting van dinsdag. "De I-phone is nog niet helemaal onderzocht en het DNA-onderzoek komt nog binnen, maar voor de rest is het onderzoek voor een heel eind afgerond."

Net als in een eerdere zitting maakte de verdachte een verwarde indruk. Kort na de slag met de hamer op 21 november 2017 ging B. naar zijn tante in Wadenoijen, waar hij een hartaanval kreeg en in een coma raakte. Zijn toestand verbetert niet of langzaam. In de rechtbank was hij slecht te verstaan en had hij nog steeds moeite om zijn handen te gebruiken. ,,Ik heb niet het idee dat het vooruit gaat," mompelde hij.

Op de vraag van de rechter of hij snapte wat er vandaag aan de hand was, antwoordde hij ontkennend. Zijn advocaat wees er op dat het de verdachte lastig aan het verstand te brengen was wat er nu daadwerkelijk was gebeurd. ,,Voor mijn cliënt is het heel erg moeilijk. Ik probeer hem op de feiten in het dossier te wijzen, maar voor hem is het onmogelijk te begrijpen dat hij uit een coma ontwaakt en ineens verdacht wordt van een vreselijk feit. Ik heb eigenlijk steeds hetzelfde gesprek met hem."

Verder gaf de advocaat aan dat B. bereid is het gesprek met Wassenaar aan te gaan. Het slachtoffer liet al eerder aan televisiezender RTL weten dat een veroordeling van verdachte volgens haar weinig zin had, omdat de verdachte volgens haar 'een zielig hoopje mens' was dat vooral hulp nodig had.