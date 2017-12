Rijstrook A15 weer open na ongeluk tussen Dodewaard en Ochten

Weer is het raak in Waardenburg: caravan vol autobanden in brand gestoken

7:10 WAARDENBURG - Midden in het centrum van Waardenburg is een caravan vol autobanden afgebrand. Rond 21.30 stonden mensen uit het dorp op de kruising van de Notaris van Aalstweg en Dokter van Weteringstraat naar de brandende caravan te kijken. Wie het gedaan heeft is een raadsel.