Riny mikte op meer, maar koos nooit voor anders

Een bericht dat ik totaal niet zag aankomen en zo velen met mij - de man was nota bene pas 52 en vol overgave aan het werk. Mede daarom kwam het wel even binnen toen ik hoorde van zijn overlijden.



Riny ken ik als andere journalist in de raadszaal, andere verslaggever bij een evenement of gebeurtenis. Vrijwel nooit viel de naam RegioTV Tiel. Bijna altijd klonken er zinnen als ‘Riny is er al’ of ‘Riny komt zo ook'.



Het zegt denk ik iets over de plek die hij innam. Riny was met recht een bekende Tielenaar te noemen, mede dankzij zijn voorkomen: vaak in colbert, markant hoofd - daar droegen de in het oog springende brilmonturen ook aan bij. En vooruit: de camera viel ook wel op.



Komt bij dat hij al ruim anderhalf decennium voor de lokale omroep in Tiel in touw was. Hij mikte op meer, maar koos nooit voor anders: de Waalstad bleef al die tijd zijn werkterrein. Riny was bepaald niet onbesproken, maar desalniettemin het gezicht en de stem van de regiozender en daarmee voor velen de brenger van goed, slecht, leuk, verdrietig, spraakmakend of minder spraakmakend nieuws.



Een kleine twintig jaar: zie het maar eens vol te maken. Het lustrum van twee decennia zal hij zelf echter nooit meer vieren. Dat Riny in Tiel een prominente rol vervulde, valt niet te ontkennen: hem niet meer tegenkomen op de meest logische plekken zal een gekke gewaarwording zijn. Alle sterkte voor eenieder die hem liefhad en nu moet missen.