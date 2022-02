Risicoduel TEC: Katwijkse fans willen QR-code niet laten zien

Buren ziet ruimte voor tien kleine windmolens

Ze worden in de verste verte niet zo hoog als de 210 meter hoge windmolens rond knooppunt Deil. Maar de gemeente Buren ziet wel ruimte voor een proef met maximaal tien kleine windmolens, in principe niet hoger dan 25 meter, her en der in de gemeente.

