Rivierenland maakt zich op voor Koningsdag: ‘Blij dat we eindelijk weer een beetje los kunnen’

Dat laatste zegt Mario Kock, voorzitter van de Oranjevereniging Haaften. In het paar duizend zielen West Betuwse dorp had in 2020 eigenlijk een grote optocht moeten plaatshebben. ,,Die doen we elke vijf jaar.” Tijdens de jubileumjaren dus. ,,Waarbij deelnemers kunnen inschrijven met loopgroepen, complete wagens, versierde fietsen of auto’s.”



Die optocht wordt twee jaar na dato alsnog ingehaald. ,,De creativiteit kan heel ver gaan: het kan een paard met koets of tractor met aanhangwagen zijn. Als het maar gewoon leuk en feestelijk versierd is.” Dat past bij het thema. ,,We hebben er een leuk thema aan gehangen: ‘ik hou van Holland’.”