Rivierenland start jaar met 46 woninginbraken in eerste kwartaal

Vooral de relatief donkere januarimaand was met twaalf inbraken behoorlijk veilig te noemen. Februari telde vijftien woninginbraken, in maart sloegen inbrekers zeventien keer toe.

Tiel en Culemborg werden in het eerste kwartaal even vaak ‘getroffen’: zeven keer. Het enige dorp met opvallend hoge cijfers was Ochten, waar vijf keer ongewenste personen aan een deur of raam zaten. Ook Heukelum was met drie inbraken een negatieve uitschieter.