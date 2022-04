Rivierenland viert Koningsdag: van optochten tot kleedjesmarkten en kinderspelen

Waarom is 5 mei in Tiel belangrijk en in Huissen veel minder? Tour de Waal wil daar verande­ring in

In het westen van de Betuwe wordt Bevrijdingsdag uitbundig gevierd, maar in het oostelijk deel niet. Daar is de herdenking van de Slag om Arnhem belangrijker. Een goede zaak, zegt oud-burgemeester Van Asseldonk. Toch proberen de organisatoren van de Tour de Waal daar verandering in te brengen.

23 april