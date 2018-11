Rivierenland vraagt aandacht voor A15 in Den Haag

Als kortetermijnoplossing wordt slimme signalering genoemd, een combinatie van technologische oplossingen die helpen om het verkeer in goede banen te leiden. Daarnaast vraagt Rivierenland om bredere viaducten en filesignalering. Voor de langere termijn wil de regio dat ook de omliggende wegen worden betrokken: de A2, A50 en de N322. Het is niet zo dat er niets gebeurt: voor dit najaar staat groot onderhoud aan het wegdek en de verlenging van de opritten bij Ochten en Tiel op het programma. Een deel van deze werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd.



De delegatie bestaat uit wethouder Marcel Melissen (Tiel), de burgemeesters Hans Beenakker (Tiel) en Henny van Kooten (Maasdriel), Jan van Helten (Transport en Logistiek Nederland), Frank Peterse (Ondernemersvereniging Evofenedex) en Hans van Zuijdam (VNO_NCW Midden).



‘Samen met de Betuweroute en de Waal is de A15 een van de belangrijkste (inter)nationale logistieke verbindingen in Europa en van groot belang voor de BV Nederland’ schrijft de Regio Rivierenland, het samenwerkingsverband van tien gemeenten in de regio, aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.