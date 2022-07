Rocken met 60-plussers tussen de dijken in Tiel en koopjesjagen in Culemborg

TIEL

Hakim Traïdia, bekend van Sesamstraat , sluit vrijdag 15 juli de Zinder Zomerweek af met een optreden in de Zinder Zaal in Tiel. Naast theaterartiest is Traïdia ook mimespeler en schrijver. Hij groeide op in Algerije, waar hij als eerste de kunst van het verhalen vertellen leerde. Hij heeft zich onder meer erop toegelegd onderwerpen uit de ‘grotemensenwereld’ begrijpelijk te maken voor kinderen. Dit gaat gepaard met een dosis humor en de nodige mimiek en gebaren. Tickets voor het optreden kosten 5 euro .

Scheurende gitaren doorbreken dit weekend de stilte tussen de dijken in Tiel. De zesde editie van het Rock & Bluesfestival op minicamping Tussen de Dijken in Tiel breekt los op zaterdag 16 juli vanaf 12.30 uur. Niet alleen de muziek uit de rock- en bluesperiode is tijdloos, ook de deelnemende bandleden hebben de tand des tijds goed doorstaan. Zo rocken de 60-plussers van The Glamrocks, met oud Goede Doel-bandleden Toni Peroni en René Meister, nog als jonge kerels over het podium. Compleet met make-up en glitteroutfit zijn ze een ware revival van The Sweet en Gary Glitter. The Liberators toerden al door Europa met legendes als Led Zeppellin en Gary Moore en zijn dan wel grijs en gegroefd, de instrumenten en stem klinken nog kreukvrij. Tickets zijn online te koop voor 13,50 euro.