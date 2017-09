Route Open Huizen Dag wordt steeds korter

Hij heeft maar een hand nodig om het aantal huizen te tellen dat vandaag de voordeur open heeft staan voor belangstellenden.

,,In het verleden hadden we gemiddeld 35 deelnemers. Dat zijn er zaterdag maar vijf’’, zegt Pim van Veen (41) van de gelijknamige makelaardij uit Culemborg. ,,Vanochtend hebben we nog een woning verkocht. Die moest ook uit de route.’’



Potentiële kopers hebben de afgelopen twee weken al de kans gekregen om 1 op 1 met een van de makelaars van zijn kantoor het huis rustig te bekijken. ,,Tijdens de open dag lopen er soms wel dertig mensen tegelijk door de woning. Dat is erg druk als iemand een indruk wil krijgen of een huis de pakweg 3 ton waard is. Je voelt je ook geen makelaar op zo'n dag. Je laat alleen maar mensen binnen. Dan ben je meer een portier.’’

Uitdaging

Nu de huizen als warme broodjes over de toonbank gaan, is het zaak om de verkoopportefeuille gevuld te houden. ,,Dat is de uitdaging", zegt Van Veen. ,,Drie jaar geleden had je twintig huizen per week in de verkoop en verkocht je er een. Nu hebben we er zes en gaan er elke week vier uit.’’

Ook in Tiel gaat het rap. Twaalf heeft Rick Zeedijk (58) er vandaag voor de Open Huizen Dag. ,,Nog niet zo lang geleden waren dat er drie, vier keer zoveel’’, weet de makelaar. Nu het aanbod steeds snel opdroogt, ligt prijsopdrijving op de loer. ,,Eerst hadden we wel 33 tweekappers (huizen type twee onder een kap, red) in Tiel. Nu nog vier of vijf. Als je dan ook nog de tuin op het zuid-westen wilt, blijft er eentje over. Dan moet je wel vraagprijs bieden of er strak onder gaan zitten, wil je een kans maken.’’

Lijstje