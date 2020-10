Rutger (30) uit Tiel wordt de nieuwe bekende Nederlander

VIDEO Politie rijdt wegpiraat klem op A15 na wilde achtervol­ging: ‘Niet om te lachen’

25 oktober TIEL - ‘Niet om te lachen’, zo noemt de politie van Tiel een achtervolging op de A15 in de nacht van vrijdag op zaterdag. Een bestuurder, die met 200 kilometer per uur over de snelweg reed, wist maar van geen ophouden. Uiteindelijk wisten meerdere auto's van de Landelijke Eenheid de wegpiraat klem te rijden.