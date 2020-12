‘Schapenrovers’ krijgen lagere celstraf in hoger beroep

Inbeslagge­no­men schapen van diefstal afkomstig

13 april OPHEUSDEN/ DODEWAARD - In het onderzoek naar de schapendiefstallen in Ammerzoden en Well, op 13 september, is bij een aantal inbeslaggenomen schapen DNA-verwantschapsonderzoek ingesteld. Hieruit is gebleken dat deze schapen, die werden aangetroffen in weilanden tussen Opheusden, Dodewaard en Ochten, inderdaad afkomstig zijn van de diefstallen in de Bommelerwaard.