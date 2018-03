School Culemborg ontkent invloed 'sektarisch' Avatar

KAART Jumbo en Coöp hebben de Emtés verdeeld: in Tiel allebei een winkel

19:31 NIJMEGEN - Supermarktconcerns Jumbo en Coop hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van de onlangs overgenomen filialen van EMTÉ. Van de 130 winkels gaan er 79 over in de Jumbo-formule. De overige 51 worden toegevoegd aan het winkelbestand van Coop.