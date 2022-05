School en kerk staan stil bij drama Geldermalsen: ‘Heeft emotioneel gewoon hele grote impact’

,,Waar we de afgelopen dagen mee bezig zijn geweest, en nog steeds... Onze grootste zorg is de kinderen, ouders en leerkrachten”, zegt schoolleider Harriëtte de Weijer van De Morgenster. ,,Dit heeft emotioneel gewoon een hele grote impact.” Om die reden is er deze week in besloten kring een samenzijn voor de ouders die dat willen.



Daarbij zal ook predikant Carolina Blokland van de Hervormde Gemeente aanwezig zijn. Ook is er een koffiemoment waarbij onder meer iemand vanuit slachtofferhulp aanwezig is voor eventuele vragen.