Seksboten Zandpad beginnen tweede leven in Maurik

ProTiel verdwijnt uit de Tielse gemeenteraad

10:37 TIEL - ProTiel houdt op te bestaan in de Tielse gemeenteraad. Raadslid Inge Joustra stapt over naar de Partij van de Burgers. Joustra is mede oprichter van de partij die in 2002 in één klap met acht zetels de grootste partij werd in de gemeenteraad.