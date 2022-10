SGP Neder-Betuwe: maak haast met voorrang inwoners op eigen woningmarkt

West Betuwe stelt wensen 26 kernen centraal: ‘Elk dorp of stadje heeft iets anders nodig’

Het was dé belofte van vrijwel alle politieke partijen vier jaar geleden: niet de gehele gemeente West Betuwe maar de 24 dorpen en 2 stadjes zouden centraal komen te staan in het gemeentelijk handelen. ,,Die kanteling is nu in gang gezet”, zeggen de wethouders Govert van Bezooijen en Rutger van Stappershoef. ,,In 2026 moet je per dorp in de begroting zien wat er te gebeuren staat.”

17 oktober