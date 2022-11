Sinterklaas komt aan in de regio: Tiel heeft roetveegpieten, de dorpen meestal niet

Toen Sint Nicolaas zaterdagmiddag zijn pakjesboot afmeerde aan het Opheusdenseveer zag hij een grote mensenmassa op de oever staan. Opheusden was duidelijk blij dat de Goedheiligman na de coronajaren weer eens echt per boot naar het dorp kwam. Een klassieke intocht via de Rijn waar velen blij van werden.

Toch was er ditmaal iets anders: het paard van Sint Nicolaas was even ziek, dus geen koets maar een brandweerwagen bracht hem door het dorpscentrum naar sporthal De Biezenwei waar een enthousiaste kinderschare hem opwachtte. Burgemeester Jan Kottelenberg was er bij het Opheusdenseveer al bij om Sint Nicolaas te vertellen dat ’Opheusden een topdorp is en blij is om Sint Nicolaas te verwelkomen’.

Sint Nicolaas en de dankdag

De honderden mensen op de veerstoep kwamen uit alle verschillende bevolkingsgroepen in Opheusden, tegenwoordig ook uit de wat meer orthodoxe kant van het protestantisme. De voormalige, en zeer geziene, SGP-burgemeester Frans Moree liet de ontvangst van Sint Nicolaas om principiële redenen vroeger altijd over aan een wethouder van een andere geloofssignatuur. Kottelenberg: ,,Het mooie van Opheusden en Neder-Betuwe is; we geven elkaar ruimte. Ook bij zo'n intocht van Sint Nicolaas terwijl andere inwoners het respecteren dat winkels sluiten als in kerken aandacht wordt besteed aan de dankdag voor gewas en arbeid.’’ Zo nam in het verleden vrijwel niemand aanstoot aan het feit dat Moree de ontvangst niet voor zijn rekening nam. Dat werd gerespecteerd. En Sint Nicolaas is dus ook welkom.

Tiel heeft roetveegpieten

De pieten in Opheusden waren allemaal zwart, er waren wel enkele roetveegpietjes bij de kinderen die Sint Nicolaas stonden op te wachten. Dat verliep allemaal probleemloos. Kottelenberg: ,,Ik hoor er hier niemand over.’’ In de meeste Betuwse dorpen zijn de pieten zwart, terwijl bijvoorbeeld in Tiel (zoals ook deze zaterdagmiddag) alleen maar roetveegpieten rondlopen.