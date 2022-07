Slachtoffer (38) overlijdt na steekpartij op bouwplaats langs de A2 bij Bruchem

Leegstaan­de schoolge­bou­wen in dorpen Buren: mooie woonplek voor starters en senioren

Senioren en starters op de woningmarkt zijn in beeld als toekomstige gebruikers van leegstaande schoolgebouwen in Asch, Ommeren en Maurik. Donderdag kunnen belangstellenden meepraten over de prille plannen. Vooral voor senioren en starters is de vraag naar koopwoningen groot en het aanbod laag.

13 juli