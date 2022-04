‘Slag om de Betuwe hoort in de geschiedenisboeken’

Het is een van de redenen voor de geschiedvorsers Emile Smit en Peter Schipper om zich met hart en ziel in te zetten voor de nieuwe expositie Alles Kwijt over de Tweede Wereldoorlog in Tiel en de Betuwe. Alles Kwijt wordt op 3 mei officieel geopend in een groot leegstaand winkelpand in hartje Tiel en maakt onderdeel uit van de vermaarde Routes of Liberation. Die expositie doet na Brussel, Parijs, Arnhem en Londen nu ook Tiel aan en heeft inmiddels al meer dan 100.000 bezoekers getrokken.